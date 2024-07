Equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público prendeu em flagrante o proprietário de uma marcenaria suspeito de furto de energia elétrica. A ação, que contou com o auxílio da Polícia Científica para atestar a prática do crime, ocorreu nessa quinta-feira, 4, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o delegado Rafael Brito de Oliveira, as diligências tiveram início após denúncias, nas quais foi possível identificar uma marcenaria, localizada no Bairro Pai André, em Socorro. “A informação é de que estaria ocorrendo furto de energia no estabelecimento comercial desde o ano de 2011”, detalhou.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à unidade policial onde confessou a prática criminosa. O processo foi encaminhado para o Poder Judiciário de Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.