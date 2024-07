A 8ª Delegacia Metropolitana prendeu em flagrante dois suspeitos de estelionato no final da manhã desta quinta-feira, 11, numa agência bancária situada na Rua Mariano Salmeron, bairro Siqueira Campos, na capital. A dupla foi detida quando se preparava para receber uma quantia, após se passar por corretor de imóveis e proprietário de um apartamento, respectivamente.

De acordo com a 8ª DM, depois de negociar um apartamento situado no bairro Aruana e chegar a registrar um documento referente à venda num cartório da cidade, a dupla suspeita foi detida em flagrante numa agência bancária do Siqueira Campos. A ação ocorreu quando os dois aguardavam o recebimento de fração do valor acordado entre as partes, referente à venda do imóvel.

Ainda segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência pela vítima, em meio aos trâmites para sacramentar o negócio, foi notada uma certa pressão para a realização do depósito da quantia estipulada como entrada da negociação. Diante disso, ela passou a desconfiar de que estava sendo vítima de um golpe e acionou a polícia.

Do banco, os suspeitos foram conduzidos à 8ª DM, para esclarecimentos, ficando constatado que o vendedor, apesar de transitar livremente pelos imóveis à venda, não era corretor de imóveis e o comparsa, que disse ser proprietário do imóvel negociado com a vítima, não era o real dono do apartamento. O caso foi registrado como estelionato.

Os homens foram detidos em flagrante. A Polícia Civil continuará investigando o ocorrido para certificar se existem outras vítimas.