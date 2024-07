A Delegacia de Simão Dias divulgou informações sobre o homicídio que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, 8, em que um corpo com sinais de disparos de arma de fogo foi encontrado na praça da Igreja Matriz do município de Simão Dias.

Durante as apurações investigativas, os agentes descobriram que a vítima foi alvejada em ruas adjacentes e, após caminhar por diversos metros, veio a falecer no local onde o corpo foi encontrado. Diversas gravações de câmeras de segurança foram coletadas, permitindo a identificação do autor do disparo.

Informações policiais relatam que, ao ser intimado para esclarecimentos, o suspeito prontamente confessou o crime e apresentou a arma utilizada. O investigado alegou que a vítima estava tentando arrombar seu estabelecimento comercial, momento em que tentou impedir o furto e disparou contra a vítima, para afastá-la. Assim, com a confissão e a apresentação da arma do crime, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela posse irregular da arma de fogo.

As investigações sobre o crime continuam em andamento e, após a conclusão, serão encaminhadas ao Poder Judiciário. A arma foi enviada ao Instituto de Criminalística, para avaliações que o caso requer.