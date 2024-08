Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem foragido da Justiça no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. Caso aconteceu nessa terça-feira, 30.

Segundo as informações policiais, os militares desenvolviam ações referentes à Operação Saturação na cidade, quando identificaram o homem durante uma fiscalização de trânsito.

No procedimento de abordagem, a equipe policial constatou um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.