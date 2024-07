Militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem por suspeita de furto de fiação elétrica no Bairro São José, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 24.

Os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificação de uma denúncia de cortes de cabos elétricos na Rua Vila Cristina. Assim que chegaram ao endereço, os policiais encontraram vários cabos cortados e um alicate.

Com o auxílio do sistema de videomonitoramento do Ciosp, os militares iniciaram as buscas, e o homem suspeito do furto foi localizado momentos depois da ação.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção de procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE