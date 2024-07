Na manhã desta quinta-feira (11), a Professora Guadalupe (UB), pré-candidata à prefeita de Umbaúba, anunciou em suas redes sociais sua decisão de não mais concorrer ao cargo e também de renunciar ao mandato de vice-prefeita do município.

Em seu pronunciamento, Guadalupe expressou gratidão a todos que a apoiaram em sua pré-candidatura:

“Primeiramente, quero expressar minha gratidão imensa a todos que me receberam de braços abertos e me apoiaram nessa minha pré-candidatura a prefeita. Fiquei extremamente feliz e agradecida pelo carinho de todos vocês.”

No entanto, ela revelou que eventos recentes na política local a levaram a tomar uma decisão difícil:

“Infelizmente, anuncio oficialmente minha renúncia à pré-candidatura a prefeita. Esses eventos me deixaram profundamente decepcionada e me fizeram repensar meu papel na vida pública. A verdade é que nos últimos dias, enfrentei traições e obstáculos que minaram minha habilidade de agir efetivamente em prol da nossa comunidade.”

Guadalupe mencionou que enfrentou desafios significativos que a impediram de continuar sua luta por mudanças positivas:

“Desde o início do meu mandato como vice-prefeita, lutei para trazer mudanças positivas. Tentei melhorar a administração pública, em especial nas áreas de saúde e bem-estar, mas infelizmente não recebi o apoio necessário. A falta de suporte para as necessidades legítimas da população foi uma constante fonte de frustração para mim.”

Ela destacou que os eventos recentes a fizeram perceber que era insustentável continuar no projeto político atual:

“Diante dos acontecimentos recentes, decidi não só me afastar da campanha eleitoral, mas também renunciar ao cargo de vice-prefeita, anunciando publicamente meu pedido de exoneração do cargo. Peço desculpas a todos que ficarem chateados com essa decisão e também àqueles que acreditaram no meu potencial para um trabalho responsável e que realmente queriam me ver como prefeita, por amarem nossa cidade de verdade.”

Guadalupe finalizou sua mensagem agradecendo o apoio recebido e reafirmando seus valores de ética e honestidade:

“Mesmo estando temporariamente fora da vida pública, espero continuar contando com o apoio e amizade daqueles que compartilham dos mesmos valores de ética e honestidade que defendo. Por fim, gostaria de agradecer de coração a todos que estiveram ao meu lado ao longo dessa jornada.”

Esta decisão marca um momento de grande impacto na política de Umbaúba, com a saída de uma figura que prometia trazer renovação e mudanças significativas para a cidade.