Na manhã desta quarta-feira, 28, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a colaboração da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), efetuou a prisão de um homem conhecido por “Huck”, 31 anos, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações policiais, no último dia 9, o autor desferiu golpes de arma branca contra a vítima, em frente a um mercadão localizado no bairro Industrial. Embora tenha sido socorrida e levada ao Hospital Nestor Piva, esta não resistiu aos ferimentos.

A execução do homicídio foi filmada por câmeras de segurança das proximidades, e mostram o instante em que o autor se aproxima, conversa com o alvo e depois desfere golpes de arma branca. Nas imagens, a vítima ainda consegue correr para se livrar da ação, enquanto o autor esconde a arma branca na cintura e sai do local caminhando.