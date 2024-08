Uma operação conjunta entre a Delegacia Especial de Turismo (Detur), a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) ambas de Sergipe, e o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Bahia, resultou na localização de uma mulher de 26 anos de idade, na cidade de Salvador, na Bahia. Ela é investigada por aplicar diversos golpes em Aracaju, com prejuízo em torno de R$ 20 mil envolvendo a compra de diversas unidades de um medicamento para emagrecimento. A ação policial ocorreu na noite do último sábado, 24, e foi divulgada nesta terça-feira, 27.

De acordo com as investigações, no início do mês de agosto deste ano, a suspeita entrou em contato, via Whatsapp, com uma farmácia, localizada em Aracaju, e utilizou um nome falso, para efetuar a compra de cerca de 20 unidades de um medicamento para emagrecimento, no valor total aproximado de R$20 mil reais.

Ao longo de duas semanas, a suspeita efetuou o pagamento dos medicamentos através de link de pagamento com cartão de crédito, o qual dispensa a apresentação do cartão físico. Em seguida, ela contratou motoboys e motoristas por aplicativos, para retirarem os produtos na farmácia, o que impossibilitou a identificação do endereço de entrega.

Após alguns dias, as compras foram contestadas pelos titulares dos cartões de crédito, e os valores foram estornados, o que deixou a farmácia no prejuízo. Ao perceber que as compras eram fraudulentas, o proprietário da farmácia registrou um boletim de ocorrência, na Detur.

No mesmo dia, a Detur solicitou apoio da Dipol, a qual descobriu que a suspeita estava utilizando um nome falso e estava na cidade de Salvador. A investigação descobriu também que os dados dos cartões de crédito foram vazados na deep web – parte da internet de difícil acesso e que também é utilizada por criminosos – e pertenciam a diferentes titulares espalhados pelo Brasil.

No dia 24 de agosto, a suspeita efetuou a compra de mais três unidades do medicamento e informou que um entregador de aplicativo iria buscá-los, então equipe de policiais se dirigiram à farmácia, abordaram o entregador e conseguiram obter o endereço de entrega, na cidade de Salvador.

Em seguida, a Detur acionou os policiais civis do Deic da Bahia, os quais conseguiram abordar a investigada na residência dela, onde encontraram parte dos medicamentos e outros produtos, adquiridos fraudulentamente, bolsas de grifes como jogos de cama caros. Ao ser interrogada, a investigada disse que comprou os medicamentos para revendê-los, na cidade de Salvador, por um valor cerca de 30% menor que o valor de mercado.

A Polícia Civil ressalta a importância do registro do boletim de ocorrência, caso haja outras eventuais vítimas da investigada. Outras informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas também podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.