Monte Alegre de Sergipe, 18 de agosto de 2024 – A administração municipal de Monte Alegre de Sergipe está sob escrutínio após uma denúncia formalizada junto ao Ministério Público de Nossa Senhora da Glória, conforme registrado na Notícia Fato nº 72.23.01.0048, que tramita no Ministério Público de Sergipe. A denúncia levanta sérias preocupações sobre a gestão dos recursos públicos pelo governo municipal e aponta graves irregularidades financeiras.

De acordo com a denúncia, a prefeitura de Monte Alegre está em débito com servidores públicos municipais, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Câmara de Vereadores, e diversos fornecedores. Entre os credores estão empresas como a Seral, representada por Aldo, uma locadora de veículos gerida por Rodrigo Oião, e a CM Prestadora de Serviços Eirelli, de Christian Arcieri.

Apesar de uma significativa arrecadação nos últimos meses – que totalizou mais de R$ 16 milhões entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023 – a prefeitura não tem cumprido com suas obrigações financeiras. Os valores arrecadados, conforme a Notícia Fato nº 72.23.01.0048, foram os seguintes:

– Novembro de 2022: R$ 3.347.000,00

– Dezembro de 2022: R$ 4.587.000,00

– Janeiro de 2023: R$ 3.532.000,00

– Fevereiro de 2023: R$ 4.598.000,00

A situação tem gerado um clima de desconfiança entre os moradores de Monte Alegre, que questionam o destino dos milhões arrecadados, uma vez que os pagamentos aos servidores e fornecedores não foram realizados. A preocupação aumenta em meio à falta de transparência da administração municipal sobre a aplicação dos recursos públicos.

Em resposta à situação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil informou que os documentos solicitados pela 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória estão disponíveis no Portal e-CAC, acessíveis apenas por meio de certificado digital ICP-BRASIL, conforme informado em 2 de maio de 2024.

No dia 31 de julho de 2024, o Ministério Público de Sergipe, através da Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória, concluiu a análise dos autos e os encaminhou ao Promotor de Justiça responsável para as devidas providências.

O denunciante solicita que o Ministério Público investigue rigorosamente a situação, garantindo transparência na administração dos recursos e a regularização dos pagamentos pendentes. A denúncia, registrada na Notícia Fato nº 72.23.01.0048, tem repercutido amplamente na cidade, e a população aguarda ansiosamente por uma resposta efetiva das autoridades competentes.

Sobre Monte Alegre de Sergipe: Monte Alegre de Sergipe é um município localizado na região do Alto Sertão Sergipano, com uma população que depende fortemente dos serviços públicos e da administração local para o desenvolvimento socioeconômico da região.