Aracaju, SE – Em uma movimentação que levantou ainda mais suspeitas, o empresário José Machado Feitosa Neto, sócio da empresa Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda., ingressou com um pedido de Habeas Corpus contra o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (DEOTAP).

A medida, solicitada por sua defesa, tenta garantir o acesso a investigações que correm sob sigilo. Mas a grande questão que fica é: por que alguém que não deve, recorre a um Habeas Corpus?

O pedido foi protocolado pela advogada Beatriz Menezes de Carvalho na Vara Criminal da Comarca de Aracaju. Segundo a defesa, o objetivo é obter acesso aos elementos das investigações conduzidas pelo DEOTAP, após o órgão ter negado a emissão de uma certidão criminal negativa para José Machado, documento que ele precisava para uma possível candidatura nas próximas eleições.

A alegação da defesa se apoia na necessidade de acesso a provas já documentadas, invocando a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, o pedido de Habeas Corpus tem gerado questionamentos sobre as reais intenções do empresário. Afinal, por que recorrer a uma medida extrema como essa se, como diz o ditado popular, “quem não deve, não teme”?

O sigilo mantido pelo DEOTAP sobre a investigação indica que há elementos sérios em apuração.

Fontes não oficiais especulam que a investigação pode estar ligada a práticas irregulares da empresa Machado & Barbosa, o que explicaria a urgência em tentar acessar os documentos.

No entanto, as razões para o sigilo e a resistência em disponibilizar as provas indicam a gravidade do caso.

Esse movimento da defesa do empresário pode ser interpretado como uma tentativa de blindagem e controle de danos, especialmente se ele tiver aspirações políticas. O recurso ao Habeas Corpus, nesse contexto, pode ser visto como uma estratégia para evitar que informações comprometedoras venham à tona antes de uma possível candidatura.

Agora, com o pedido de liminar em análise, resta saber se a Justiça concederá o acesso antecipado aos documentos investigativos ou se manterá o sigilo, reforçando a proteção das investigações em curso. De qualquer forma, o pedido de Habeas Corpus de José Machado Feitosa Neto levanta mais perguntas do que respostas, e aumenta a desconfiança sobre as atividades do empresário.

O público aguarda ansioso por mais informações sobre o desenrolar desse caso, que pode revelar detalhes sombrios das operações de uma das figuras mais controversas do empresariado sergipano.