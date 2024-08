Moacir Menezes dos Santos Júnior, o Professor Júnior, retirou sua candidatura a vereador em Porto da Folha, deixando o Republicanos com apenas 9 candidatos. Essa desistência enfraquece as chances do partido de Gustinho Ribeiro de eleger mais de um vereador.

A decisão de Professor Júnior, além de questões jurídicas, reflete tensões dentro do partido. O prefeito Miguel tem priorizado a campanha de seu tio, Pedro Pajeu, mostrando pouca preocupação com a unidade do grupo. Com a maioria de seus eleitores inclinados a apoiar o candidato da oposição, Professor Júnior decidiu não seguir adiante.

Além disso, Marcel da LL, aliado de Gustinho, permaneceu no PSD, demonstrando falta de confiança no projeto do Republicanos. Agora, Etinho de Laércio, com apoio do vice-prefeito Ailton de Zé Doutor, é o nome mais cotado para vencer a eleição pelo partido.