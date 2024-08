A tensão e as dúvidas crescem em Canindé de São Francisco após o candidato a prefeito, Machadinho, apresentar uma certidão judicial à Justiça Eleitoral, que expõe pendências na Divisão Especial de Operações e Combate ao Crime Organizado (Deotap).

Essa revelação levanta sérios questionamentos sobre sua elegibilidade e integridade durante a campanha eleitoral.

A certidão, emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Sergipe, classifica o registro como criminal, com resultado negativo, mas revela a existência de um processo em tramitação. O processo, identificado pelo número 0001 567-85.2022.8.25.0014, está relacionado a um “Pedido de Busca e Apreensão Criminal” e tramita no Juízo de Canindé de São Francisco.

Embora o documento indique a ausência de registros criminais substanciais contra Machadinho, a existência desse processo levanta dúvidas significativas sobre a transparência, ética e aptidão do candidato para governar o município de forma honesta e responsável.

Esse cenário pode impactar negativamente a confiança dos eleitores em sua capacidade de liderança.

A situação tem gerado uma atmosfera de incerteza e apreensão em Canindé, enquanto a população aguarda novos desdobramentos e esclarecimentos que possam definir os rumos da eleição municipal.