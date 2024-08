A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) teria se encontrado com o radialista e mediador Sérgio Cursino para combinar perguntas a serem feitas por ela aos demais prefeituráveis durante o debate que o Sistema Atalaia de Comunicação realiza nesta terça-feira (20). Essa denúncia foi feita pelo radialista Narciso Machado em seu programa na rádio Fan/FM. Procurada, a assessoria da candidata Emília Corrêa ainda não se manifestou sobre a denuncia.

De acordo com o radialista Narciso Machado, Emília e Cursino se encontraram reservadamente para definir as perguntas no escritório de uma empresa. Questionado sobre as revelações do comunicador da Fan/FM, o diretor de jornalismo do Sistema Atalaia de Comunicação, Eduardo do Vale, disse que “a denúncia é tão absurda e sem fundamento que não merece resposta”. O debate está confirmado para às 12 horas.

Após exibir imagens de Sérgio Cursino e Emília Corrêa entrando, separadamente, em uma empresa para a reunião, o radialista Narciso Machado disse que antes do encontro, o mediador do debate teria dito a um assessor da prefeiturável que os radialistas Fábio Henrique e Luiz Carlos Foca – ambos da Atalaia – estão completamente comprometidos e envolvidos com a campanha de Yandra de André “pelos motivos que conhecemos: Fábio por ser suplente da candidata na Câmara Federal e Foca, cachê altíssimo”, teria escrito Cursino na mensagem ao assessor da candidata.

Narciso também divulgou alguns indagações que Cursino teria sugerido para Emília fazer às candidatas e candidatos. A Yandra de André (União) a pergunta era a seguinte: “Qual a sensação de saber que sem o seu pai – que representa tudo que condenamos na política – você não estaria aqui nesse debate? Se você fosse eleita, André Moura mandaria na Prefeitura?”. fustiga

Para a candidata Danielle Garcia (MDB), o mediador do debate teria sugerido que Emília fizesse a seguinte pergunta: “Entre idas e vindas na política, se associando aqueles que no passado recente criticava e denunciava, você não se preocupa em parecer desorientada, sem firmeza de opinião, sem personalidade política?”. A Candisse Carvalho (PT) deveria ser perguntado se ela seria candidata a prefeita caso não fosse esposa do senador Rogério Carvalho (PT)? Por fim, a Luiz Roberto (PT) deveria ser indagado o que ele faria como administrador que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não fez em 16 anos de mandato.

Só pode ser ciúmes

De acordo com o jornalista Eduardo do Vale, as acusações feitas por Narciso Machado parece ser uma demonstração de ciúme porque o Sistema Atalaia de Comunicação está realizando o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju. “Não há o que responder. Sergipe conhece a conduta ética da TV Atalaia, pertencente ao doutor Walter Franco, um democrata por excelência”, explica. Eduardo concluiu dizendo que o debate esta confirmado e que as acusações feitas na Rádio Fan/F1 não maculam a imagem do Sistema de Comunicação dirigido por ele.

Fonte: destaquenoticias