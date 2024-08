Na manhã de sexta-feira, (09), uma carreta que vinha carregada de biscoitos, ao passar pela cidade de Estância, nas proximidades do bairro Cidade Nova, perdeu o controle da direção e tombou, ocasião em que foi derramada na pista parte da carga que vinha sendo transportada. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros e hospitalizado.

Após a ocorrência do fato, as forças policiais do município de Estância foram comunicadas e se dirigiram até o local. Durante o percurso, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro que estava cheio de mercadorias, produtos do saqueamento da carga tombada. Foram apreendidos aproximadamente 16 caixas de biscoitos e mais duas sacolas grandes contendo biscoitos. O motorista do veículo foi preso e conduzido até a delegacia pelos policiais rodoviários federais.

Após isso, na posse de informações que haviam diversas caixas de biscoito em uma localidade próxima ao Povoado Dizilena, policiais civis da delegacia regional de Estância se dirigiram até o local da denúncia e lá encontraram aproximadamente 64 caixas de biscoito, porém não foi possível identificar quem estava de posse dos produtos.

As caixas de biscoito foram prontamente apreendidas pelos policiais civis e encaminhadas para a delegacia regional de Estância. O auto de prisão em flagrante foi lavrado, pelo crime de furto, e o procedimento policial foi encaminhado ao poder judiciário. As investigações relativas a este fato irão continuar a fim de que a polícia identifique outras pessoas que praticaram o crime de furto após saquearem a mercadoria da carreta tombada no dia de hoje.

Quem obtiver informações sobre os saqueadores e os locais onde se encontram as mercadorias furtadas, ligue para 181 (disque denúncia) e a identidade será mantida em sigilo.