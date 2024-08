A campanha eleitoral em Canindé de São Francisco foi marcada por uma reviravolta dramática. Em 21 de agosto de 2024, o Tribunal de Justiça de Sergipe negou o recurso do candidato a vereador Zé Caloi, cujo nome verdadeiro é José Antônio dos Santos Silva. O processo nº 202400312245, que envolve uma condenação por estelionato, gerou uma onda de choque no cenário político local, complicando ainda mais a corrida eleitoral do candidato.

Zé Caloi, que está disputando uma vaga na Câmara Municipal, enfrenta uma condenação de 1 ano e 6 meses de reclusão por ter fraudado a venda de um terreno que não lhe pertencia.

A decisão do Tribunal, ao negar o recurso de sua defesa por ter sido apresentado fora do prazo, mantém a condenação firme e sem alterações. A tentativa de reverter o quadro através do recurso foi um fracasso, e o Desembargador Gilson Felix dos Santos foi claro ao afirmar que as evidências contra Zé Caloi são contundentes.

Essa decisão tem implicações diretas e severas para a candidatura de Zé Caloi. Em um momento crucial da campanha, a confirmação da condenação e a recusa do recurso não apenas comprometem sua credibilidade, mas também lançam uma sombra de dúvida sobre sua legitimidade como candidato.

O impacto político é profundo: como um candidato com uma condenação por estelionato pode manter sua campanha em andamento?

A situação é ainda mais complexa considerando que a eleição está se aproximando e a decisão do Tribunal reforça a gravidade das acusações.

Os eleitores e apoiadores de Zé Caloi devem agora confrontar a dura realidade de uma candidatura manchada por um histórico de fraudes.

A decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe envia uma mensagem clara de que a verdade prevalecerá, mesmo nas alturas da competição política. Resta saber como Zé Caloi reagirá a essa crise e se conseguirá navegar pelas águas turbulentas que sua candidatura enfrenta.