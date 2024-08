Canindé de São Francisco, SE — Na última quarta-feira, 28, um mar de mulheres tomou as ruas de Canindé de São Francisco em uma demonstração de apoio às candidaturas de Kaká e Wilton, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, nas eleições deste ano. O evento, denominado “Elas com Kaká”, reuniu milhares de canideenses e contou com a presença de figuras importantes da política sergipana, incluindo a Primeira Dama do Estado e Juliana Andrade, esposa do presidente da Assembleia Legislativa.

Movimento ‘Elas com Kaká’

O movimento “Elas com Kaká”, que aconteceu nas pistas duplas em frente ao Ginásio Diamante Negro, reuniu uma multidão no final da tarde. O evento é uma reivindicação das mulheres por mais atenção e políticas públicas voltadas para elas no próximo governo. Entre as propostas já incluídas no plano de governo de Kaká está a criação de uma “Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Mulher”, que visa garantir atenção especial às mulheres em todos os setores da administração municipal.

Passeata pelo Centro da Cidade

A manifestação percorreu as principais ruas do centro de Canindé, além dos bairros da Torre e Olaria. Acompanhadas por dois carros de som e um paredão de som, as mulheres seguiram ao ritmo de músicas que ecoavam pela cidade, atraindo a atenção dos moradores por onde passavam. À medida que a passeata avançava, mais mulheres se juntavam ao grupo, transformando o movimento em uma das maiores manifestações de apoio já vistas na cidade.

O evento, que movimentou Canindé de São Francisco, demonstra a força do eleitorado feminino e o impacto das propostas voltadas para as mulheres na atual campanha eleitoral. As candidaturas de Kaká e Wilton, com o apoio expressivo das mulheres, se consolidam cada vez mais na corrida eleitoral, destacando a importância de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero e o fortalecimento dos direitos das mulheres no município.