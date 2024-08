O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, revelou nesta quarta-feira (7) mudanças nas lideranças da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Ipesaúde) por meio de suas redes sociais.

Walter Pinheiro, que atuava como secretário de Estado da Saúde, deixará seu cargo atual para assumir a presidência do Ipesaúde. Por sua vez, Cláudio Mitidieri, que estava à frente do Ipesaúde, passará a ocupar o posto de secretário da Saúde.

Cláudio Mitidieri é especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia, com uma carreira que inclui a direção do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a presidência da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe, e a função de diretor técnico na Maternidade São José, em Itabaiana. Ele assumiu a liderança do Ipesaúde em janeiro de 2023.

Walter Pinheiro, um renomado ortopedista, já foi diretor da regional Norte-Nordeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e liderou a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em Sergipe.

Além disso, desempenhou papéis como chefe do serviço e preceptor de Cirurgia da Mão na residência médica de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de Sergipe. Também foi diretor do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e superintendente executivo da Secretaria de Estado da Saúde até 2022, quando se tornou o titular da pasta.