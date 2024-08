Em torno da investigação sobre fraudes e golpes em Tribunais de Justiça, foi deflagrada uma operação conjunta entre as polícias de Sergipe, São Paulo e Paraná. A ação policial conta também com o apoio operacional das Polícias Civis de Santa Catarina e Rio de Janeiro e acontece nesta terça-feira, 6, para cumprir 31 mandados de prisão, majoritariamente em São Paulo.

Nesta operação, além dos mandados de prisão, também estão sendo cumpridas 32 decisões judiciais de busca e apreensão contra investigados nas fraudes que desencadearam a ação policial.

Em Sergipe, a operação é conduzida pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).

“Trata-se de investigação de meses, que vem sendo realizada com base na apuração de crimes praticados por uma organização criminosa, que praticou diversos golpes, envolvendo certificados digitais falsos e vitimando Tribunais de Justiça de vários estados do país”, citou a delegada Maria Pureza, da DRCC.

As equipes da DRCC de Sergipe estão atuando em conjunto com as polícias de São Paulo e do Paraná, já que mandados emitidos pelo Poder Judiciário sergipano também estão cumpridos na ação.