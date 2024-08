Na manhã desta quarta, 28/8, a Polícia Federal deflagrou a Operação Comodatários, que tem por objetivo desarticular um esquema de obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários destinados a trabalhadores rurais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Salgado/SE.

A investigação teve início a partir de uma representação do Judiciário Federal, que apontou indícios de irregularidades em benefícios judicialmente requeridos. As fraudes eram realizadas por

meio da falsificação de contratos de comodato, utilizados para simular a condição de trabalhadores rurais e, assim, garantir o acesso aos benefícios.

Os envolvidos no esquema estão sendo investigados por tentativa de estelionato, com pena agravada por ter sido praticado contra a previdência social.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os participantes do delito e eventuais prejuízos causados ao sistema previdenciário.

Com informações da PF