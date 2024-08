Na tarde de domingo (25), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem suspeito de agredir a esposa no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para adoção das medidas cabíveis.

O suspeito foi preso logo depois que a equipe do BPRp foi acionada por meio do Ciosp/190. No local da ocorrência, os militares encontraram a vítima chorando muito. Ela confessou que a convivência com seu companheiro estava insustentável por conta das brigas do casal. A senhora também afirmou que teria sido agredido física e verbalmente, momentos antes da chegada da viatura.

Em seguida, os fatos narrados pela vítima foram confirmados por uma vizinha.

Fonte: Ascom PM/SE