Militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam, nessa terça-feira (20), um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

Durante o patrulhamento ordinário, os policias foram avisados por uma pessoa que o motorista de um caminhão portava uma arma de fogo. Rapidamente, os militares diligenciaram e, com as características do veículo, localizaram o suspeito na Avenida Vasco da Gama.

No procedimento de busca veicular, apreenderam um revólver e oito munições. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção de medidas que o caso requer.

Fonte: Ascom PM/SE