Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem suspeito da prática de tráfico ilícito de drogas, nessa quarta-feira (28), no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Durante Patrulhamento, a equipe notou um homem bastante nervoso, que correu para dentro de uma casa, ao perceber a presença dos policiais.

Ao parar em frente à residência, os policiais flagraram diversos objetos semelhantes a entorpecentes sendo jogados no chão.

Posteriormente, foram identificadas e apreendidas 34 embalagens contendo substância semelhante ao crack e à maconha, como também R$17,75.

O suspeito confessou, no momento da abordagem, que pretendia comercializar as drogas ilícitas. Além disso, os policiais acharam um vaso plástico com 53 pedras de substância análoga ao crack e um pedaço de substância semelhante à maconha prensada no entorno da casa.

Diante do flagrante, o caso foi levado à Delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE