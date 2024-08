Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Salinas, no município de Laranjeiras, nessa quarta-feira, 7. Duas armas e munições foram apreendidas.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na cidade, quando se deparou com o homem portando uma arma de fogo em via pública. Ao notar a presença policial, o suspeito entrou na casa da mãe, e tentou fugir pulando os muros das casas vizinhas.

Houve um acompanhamento tático, e o suspeito foi preso em posse de um revólver calibre .38 com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas. Na residência da mãe, foi apreendida uma espingarda calibre .28 com cinco munições.

O suspeito e os materiais foram encaminhados à delegacia para demais providências.

Fonte: Ascom/PMSE