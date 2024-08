Na tarde da última quarta-feira, 28, a equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito também era investigado por crimes ligados à Lei Maria da Penha. A detenção aconteceu no município de Monte Alegre de Sergipe, após o homem voltar de período em São Paulo.

Segundo informações policiais, além do envolvimento com o tráfico de drogas, o suspeito também era investigado por porte ilegal de arma de fogo e outros delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo também uma medida protetiva de urgência contra ele.

De acordo com Artur Herbas, delegado da cidade, o suspeito já era investigado desde o ano passado pelo tráfico de drogas na cidade. “Após a situação de violência doméstica, quando uma quantidade considerável de drogas foi encontrada na casa em que ele estava, o suspeito fugiu da cidade, indo parar no Estado de São Paulo. Com o apoio da Dipol, a polícia monitorou os seus passos em território paulista, até o seu retorno para Sergipe, no mês passado, até que finalmente a sua captura foi efetivada”, pontuou.

O suspeito passou por audiência de custódia no dia de hoje e será encaminhado para um presídio, onde ficará à disposição da Justiça enquanto os processos criminais estão em andamento.