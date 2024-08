A Polícia Civil de Sergipe, em trabalho integrado com a Polícia Civil de Santa Catarina, localizou um suspeito de roubos a farmácias ocorridos na cidade de Aracaju. O homem foi detido nessa quarta-feira, 14, no estado catarinense, após investigações da 2ª Delegacia Metropolitana e levantamentos da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), de Sergipe.

A partir de uma sequência de roubos cometidos contra farmácias da capital, a 2ª Delegacia Metropolitana abriu inquérito policial, para identificar o investigado. Com a identificação do envolvido, a 2ª DM representou à Justiça, que informou dados judiciários do suspeito, levando a Dipol de Sergipe a localizá-lo em Santa Catarina.

“Ele veio fugido de lá (SC), chegou aqui em janeiro deste ano e começou a fazer vários assaltos. Chegamos nele, na moto que ele estava utilizando para os assaltos e na sua companheira, que era também comparsa. Inclusive, um desses celulares subtraídos nas farmácias ficou com ela”, citou o delegado André David, que está à frente do caso.

Em meio às investigações, ao notar que a sua identificação seria iminente, o suspeito retornou para o estado catarinense, sendo localizado durante levantamentos da Dipol/ SE e detido pela Polícia Civil de Santa Catarina, em apoio à PCSE.

“A Dipol apontou onde estava lá em Santa Catarina. Nós entramos em contato com a polícia de lá, e ele foi preso essa noite lá em Santa Catarina. E hoje pela manhã, os policiais civis da 2ª Delegacia prenderam a sua companheira ( em Aracaju)”, falou André David.

Com as prisões, o casal identificado e preso está à disposição do Poder Judiciário. Informações que possam colaborar com o caso podem ser enviadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.