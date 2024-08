A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de agredir uma cadela filhote dentro de um ônibus coletivo que transitava no bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. O animal foi resgatado e socorrido pela Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama). A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 23.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, na terça-feira, 20, uma cadela SRD, pelagem caramelo, filhote, foi covardemente espancada pelo tutor dentro de um coletivo que transitava pela Avenida Visconde de Maracaju.

“Ao perceberem o crime, dois passageiros tentaram intervir e foram agredidos pelo tutor do animal. O motorista do ônibus, ao passar pela Central de Flagrantes, parou o veículo, e o agressor foi preso por policiais civis de serviço na unidade”, explicou o delegado.

O animal foi socorrido para uma clínica veterinária onde recebeu os primeiros cuidados após ser abrigado inicialmente no canil da Depama. Entretanto, o animal já se encontra em um lar temporário.

Após pesquisa dos antecedentes criminais do tutor do animal, verificou-se que ele já respondia há vários processos criminais e que em fevereiro deste ano ele foi autuado em flagrante por uma tentativa de homicídio contra uma comerciária no centro da capital.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.