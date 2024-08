A Delegacia de Boquim obteve um importante resultado no combate à criminalidade. A Operação Mobile, deflagrada nos últimos 30 dias, culminou na recuperação de 11 celulares que haviam sido furtados ou roubados na região. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 22.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, as equipes realizaram diligências em diversas cidades de Sergipe, Bahia e Paraíba. Com essas ações, os celulares foram recuperados.

“Durante essas ações, alguns investigados foram conduzidos à delegacia e, eventualmente, responsabilizados pelos crimes praticados”, afirmou o delegado Josenildo Brito.

Um dos proprietários dos celulares recuperados, o senhor José Menezes, expressou sua gratidão pela ação da Polícia Civil. “É uma alegria muito grande ter meu celular de volta, ainda mais porque nem tinha terminado de pagá-lo”, disse.

A Delegacia de Boquim ressalta a importância de registrar um boletim de ocorrência em caso de furto ou roubo. Esse documento é fundamental para que as investigações possam ser iniciadas e os objetos possam ser recuperados.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos nos crimes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.