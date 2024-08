A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou na manhã dessa quarta-feira, 14, pássaros silvestres criados sem licença do órgão ambiental. Os animais foram encontrados presos em gaiolas, em uma residência situada no bairro Novo Paraíso, na Zona Norte de Aracaju.

Os pássaros foram localizados após denúncias anônimas de comércio e criação de animais silvestres sem regulamentação. Segundo a informação, o tutor comercializava diversas espécies na porta da sua casa.

O delegado responsável pelo caso, Flávio Albuquerque, informou que os animais realmente eram mantidos em gaiolas expostas em frente à residência do tutor, como forma de atrair compradores. “Criar aves e pássaros em cativeiro no Brasil é passível de punição legal, conforme a Lei nº 9.605/1998. No país, a criação de aves em cativeiro precisa obedecer aos critérios legais estabelecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Humanos (Ibama)”, citou o delegado Flávio Albuquerque.

As aves resgatadas foram levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas) e passarão por atendimento especializado. Ao ser interrogado, o tutor negou o comércio das aves. Diante dos fatos, o Termo Circunstanciado foi lavrado e remetido ao Poder Judiciário.

A Depama reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.