Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, nesse domingo, 11, no bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 8º BPM recebeu informações de que havia um homem transitando pelas ruas portando uma arma de fogo na cintura.

Após diligências, foi possível identificar o suspeito. No momento da busca pessoal, os policiais apreenderam uma pistola .9 mm e um carregador contendo 13 munições do mesmo calibre.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom/PMSE