Monte Alegre de Sergipe – O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor Fábio Putumujú de Oliveira, emitiu um parecer favorável ao registro de candidatura de Acrísio Alves Pereira ao cargo de prefeito de MONTE ALEGRE. O documento, datado de 19 de agosto de 2024, destaca que a coligação “Pra Avançar Tem que Mudar”, formada pelos partidos Republicanos, PL e PSB, apresentou todos os documentos necessários, atendendo a todas as exigências das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o parecer, o candidato demonstrou preencher todas as condições de elegibilidade e registrabilidade. Além disso, não há, até o momento, qualquer fator que indique inelegibilidade, o que levou o Ministério Público a se manifestar pelo deferimento do pedido de registro da candidatura.