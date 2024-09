O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) auxiliou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) nas buscas por uma vítima de afogamento na Lagoa de Baixo, município de rio Real. A solicitação veio através do quartel de Salvador no domingo, 15, e foram enviados dois bombeiros da corporação sergipana, sendo um mergulhador e um guarda-vidas, levando equipamentos para a missão de apoio.

Segundo informações, um homem estava pescando quando se afogou. Os bombeiros da Bahia já estavam atuando nas buscas desde o dia anterior.

“Levamos equipamentos de mergulho e uma embarcação com motor. Chegamos por volta das 11 horas e durante todo o dia realizamos mergulhos e buscas superficiais. O corpo do homem foi encontrado na segunda, 16. Por conta do horário avançado e da proximidade, os bombeiros da Bahia pernoitaram em Aracaju e retornaram no dia seguinte ao quartel de origem”, afirmou o soldado Victor Costa, mergulhador que atuou na ocorrência.

Por: Ascom CBM/SE