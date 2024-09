Atualizada às 9h05 – Em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem de 47 anos foi preso em flagrante por homicídio contra o próprio irmão e tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Além desses crimes, ele também é suspeito de outra tentativa de homicídio. Os casos ocorreram durante uma festividade no conjunto Noquinha, em Boquim. A prisão aconteceu nesse domingo, 1º, no Povoado Piçarreira, em Santa Luzia do Itanhy.

A ação policial que resultou na prisão em flagrante do investigado pelos crimes ocorreu de forma conjunta entre a Delegacia de Boquim, Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM).

De acordo com o delegado Josenildo Brito, na madrugada do domingo, o investigado atingiu a ex-companheira com diversos golpes de faca. “Na mesma ocorrência, o irmão do investigado tentou impedi-lo, mas também foi atingido por diversos golpes de faca. O irmão do investigado acabou morrendo. Na fuga, o investigado também feriu um outro homem na mão, que precisou levar 23 pontos na mão em atendimento médico”, detalhou.

A partir dessas informações, a equipe policial iniciou as buscas ainda na madrugada do domingo. “Verificamos eventuais locais onde ele poderia estar escondido. Fizemos buscas em Boquim e recebemos informação que o investigado estaria escondido no povoado Piçarreira, em Santa Luzia do Intanhy. Entramos em contato com o BPati e 2ª Cia do 6º BPM e prendemos o investigado”, narrou o delegado.

Na delegacia, o investigado foi autuado em flagrante e contou detalhes de como praticou os crimes. “No relato dele, ele alega questões de ciúmes, já que a ex-companheira estaria dançando na festa com um outro homem. Ele ficou com ciúmes e desferiu diversos golpes contra a vítima, que está internada em estado grave. Ele ainda alegou que não sabia que tinha matado o irmão, apenas se dando conta algum tempo depois”, revelou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.