A Delegacia Especial de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulga imagens de um homem e uma mulher suspeitos de furtarem uma motocicleta próximo a um shopping localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As imagens estão sendo divulgadas nesta quinta-feira, 5.

De acordo com as investigações policiais, a vítima, uma funcionária do shopping, estacionou a sua motocicleta, Honda CG Dourada, em via pública próximo ao local de trabalho. E, ao encerrar a jornada, não mais localizou o veículo. O caso foi registrado na Especializada no final de agosto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização e à identificação do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.