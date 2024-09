Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por infringir decisão judicial em favor de vítima violência doméstica. O caso ocorreu na noite da última quinta-feira, 5, no município de Cristinápolis, região Sul do Estado.

Os militares foram informados por meio do Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre um descumprimento de medida protetiva em uma residência situada na área central da cidade.

Chegando ao local, foi constatado que o ex-companheiro da vítima tinha infringido a determinação judicial, e prontamente foi efetuada a prisão em flagrante.

O fato foi direcionado à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE