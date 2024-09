Na madrugada dessa terça-feira, 17, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam um homem por invasão domiciliar. O fato ocorreu no Povoado Tatu, no município de Japoatã.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram informados pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre uma movimentação estranha em uma residência. Ao chegar no local, a equipe constatou que um homem havia invadido uma casa com intuito de roubar alguns objetos do imóvel.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE