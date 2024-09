Policiais do 5º Batalhão e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um casal suspeito de tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira (04), no bairro Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante abordagens na região citada, as equipes flagraram um casal que estava com drogas ilícitas no compartimento da motocicleta e também na bolsa utilizada pela mulher.

Foram apreendidas uma balança de precisão, 210 gramas de substância semelhante à maconha, 135 gramas de substância análoga à cocaína e 32 munições (calibre .38).

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE.