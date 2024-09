Policiais civis da Delegacia de Turismo (Detur) identificaram uma mulher suspeita de estelionato em torno de compras feitas mediante apresentação de comprovante falso de transferência Pix. O caso ocorreu na última sexta-feira, 13 , a informação foi divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, a vítima é o proprietário de um espaço de alimentação saudável, que narrou o fato praticado por uma mulher. Ela teria feito três pedidos de mercadorias entre os dias 5 e 11 de setembro. Dois dos três pedidos ocorreram mediante apresentação de comprovante falso de transferência Pix. Na terceira compra, ela não apresentou o comprovante.

No decorrer da apuração da Detur, foram identificadas ao menos três vítimas. No hotel em que ela estava hospedada, funcionários informaram que ela fez uma reserva de 30 dias e pagou as diárias de forma antecipada com Pix. No frigobar do quarto onde ela estava hospedada, foram encontrados os produtos alimentícios encomendados pela investigada.

A autora devolveu todos os recursos subtraídos ilegalmente das vítimas. O caso segue em investigação na Detur. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido. Outras eventuais vítimas da mulher identificada na ação policial podem registrar o boletim de ocorrência em qualquer delegacia de Sergipe.