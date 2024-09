Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Santa Rita. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 18, e foi divulgada nesta quinta-feira, 19.

De acordo com o delegado regional Daniel Mattos, os policiais flagraram o suspeito vendendo drogas. “Com ele, a polícia localizou uma balança de precisão, dinheiro e, aproximadamente, 60 gramas de substância semelhante a crack”, detalhou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.