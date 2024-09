Em menos de 48h, policiais civis da Delegacia de Frei Paulo recuperaram diversos eletrônicos e outros itens que haviam sido furtados durante a madrugada do último dia 9. Os bens foram recuperados no início da noite da terça-feira, 10. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira, 12.

Segundo as informações policiais, as vítimas tiveram a casa invadida pelos fundos do imóvel. Na investida criminosa, foram levados mesa, televisão, rack, eletrodoméstico, ventiladores e colchão.

Os policiais identificaram os suspeitos pelo furto e, de posse das informações de onde estavam os objetos, a equipe foi até uma residência onde morava o receptador. Lá, os policiais recuperaram todos os bens subtraídos.

Três pessoas envolvidas no crime foram encaminhadas para delegacia. Os suspeitos irão responder por furto e receptação.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.