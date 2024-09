Equipes da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam um homem que estava com mandado de prisão em aberto no município de Japaratuba. Durante o cumprimento da ordem judicial, realizada nessa terça-feira, 17, os policiais encontraram uma arma de fogo dentro da residência do suspeito.

Após informações repassadas pela delegacia de Polícia Civil que atua no município, os policiais do 9º BPM iniciaram o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem que residia no Povoado São José.

No decorrer da ação, o homem foi localizado e resistiu à prisão. Apesar disso, ele foi contido para o cumprimento da ordem judicial.

Como também havia um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, os policiais realizaram buscas na casa do suspeito. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, um carregador com três munições e um celular.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a formalização dos procedimentos.

Fonte: Ascom/PMSE