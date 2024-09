No final da tarde dessa quinta-feira, 5, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas. O fato ocorreu nas proximidades do Mercado Municipal de Lagarto.

Durante patrulhamento ostensivo, os militares visualizaram um cidadão em atitude suspeita, demonstrando nervosismo com a presença policial. Após aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir do local, porém foi alcançado momentos depois.

Na busca pessoal, foram encontradas 44 pedras de substância semelhante ao crack, cerca de R$ 180,00 em dinheiro, além de quatro aparelhos celulares. Ao ser questionado, o suspeito confessou possuir em sua residência mais quantidades de drogas.

Com intuito de confirmar a veracidade das informações, os policiais se deslocaram para residência do homem. No local, foram encontrados 170 papelotes de cocaínas e mais quantidades de crack, além de embalagens para comercialização dos entorpecentes.

Diante do flagrante, o caso foi direcionado à Delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE