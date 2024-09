Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registraram um sinistro de trânsito envolvendo a saída de um veículo da pista na rodovia SE-100. O condutor não apresentava sinais de embriaguez, e o veículo foi recolhido por estar com o licenciamento atrasado. O caso ocorreu nesse domingo, 22.

De acordo com as informações policiais, por volta das 19h40, a equipe do BPRV foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma ocorrência de sinistro de trânsito com suspeita de embriaguez do condutor.

Chegando no local, a equipe identificou um veículo de modelo Saveiro que foi encontrado fora da pista de rolamento no sentido Atalaia Nova – Aracaju. Duas viaturas da SMTT e uma da Guarda Municipal já se encontravam no local.

A informação repassada ao BPRv foi de que o condutor não quis detalhar como ocorreu o sinistro do trânsito e também teria se recusado a passar pelo teste do etilômetro. Por consequência foi confeccionado o auto de recusa ao teste, visto que não havia sinais claros de embriaguez. O veículo foi recolhido por estar com o licenciamento atrasado.