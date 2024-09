A Secretaria de Segurança Pública determinou o reforço do policiamento ostensivo no município de Lagarto, em resposta às recentes ocorrências relacionadas às eleições municipais. Entre os incidentes registrados estão colisões entre veículos, ameaças e outras situações que estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Em reunião com o Comando do 7º Batalhão, o comandante-geral da da Polícia Militar, coronel Alexssandro Ribeiro, decidiu intensificar o patrulhamento nas áreas mais problemáticas. A partir desta tarde, equipes especializadas do Batalhão de Choque foram deslocadas para Lagarto, onde permanecerão até o dia posterior às eleições, com o objetivo de prevenir novos confrontos.

Paralelamente, a Delegacia Regional de Lagarto segue investigando os casos, com base em vídeos e boletins de ocorrência, e está, sempre que necessário, com troca de informações com a Polícia Federal. O trabalho conjunto das forças de segurança visa garantir que o pleito, marcado para 6 de outubro, transcorra de maneira pacífica e dentro da legalidade.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181, com ligação gratuita, pelo 190 da Polícia Militar, ou ainda pelos canais de denúncia do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.