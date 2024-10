Policiais do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem que possuía condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas no município de Boquim. A prisão aconteceu nessa terça-feira, 08, mas a justiça havia expedido um mandado de prisão contra ele há cerca de dois meses.

Os militares do BPati receberam a denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto, mediante condenação transitada e julgada pelo crime de tráfico ilícito de drogas, estava escondido no Conjunto João Bismark.

Em posse da informação, a equipe policial foi até o residencial e localizou o suspeito em frente a uma residência.

Após ser comunicado sobre o mandado de prisão em aberto, o homem foi encaminhado à delegacia para o cumprimento da ordem da judicial.

Fonte: Ascom/PMSE