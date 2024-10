Na tarde desta quarta-feira, 2 de outubro, uma operação conjunta entre policiais do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Regional de Propriá resultou na apreensão de 24 kg de substância semelhante à cocaína. A droga foi encontrada em uma residência localizada na cidade de Propriá, em Sergipe, que, segundo as investigações, já era suspeita de ser utilizada como ponto de armazenamento de entorpecentes.

As autoridades se deslocaram até a cidade e, com o apoio de policiais da Delegacia Regional, deram início às diligências para localizar o imóvel. Após encontrá-lo, os agentes iniciaram uma vigilância no local. Em determinado momento, com a diminuição da movimentação ao redor da casa, os policiais se aproximaram e conseguiram visualizar, do lado de fora, tabletes azuis com substância análoga à cocaína.

Diante da situação, os agentes entraram na residência e confirmaram as suspeitas. Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Narcóticos, onde foi registrado o procedimento legal. A carga apreendida tem valor de mercado estimado entre R$ 450 mil e R$ 500 mil.

As investigações continuarão com o objetivo de identificar quem alugou a casa, o verdadeiro dono da droga, além de eventuais envolvidos com o tráfico. A polícia busca esclarecer toda a cadeia de responsáveis por essa carga significativa de entorpecentes, reforçando o combate ao tráfico na região.