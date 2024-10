A Polícia Militar prendeu em flagrante uma mulher suspeita do homicídio do marido no Povoado Aguada, em Carmópolis. O caso ocorreu nessa sexta-feira, 25, e foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Segundo as informações policiais, a vítima foi encontrada sem vida no chão do imóvel onde morava com a companheira. A mulher suspeita do crime foi encontrada pela equipe policial e foi encaminhada à delegacia.

As informações preliminares dão conta de que houve uma discussão, após o consumo de bebidas alcoólicas, em torno de ciúmes. A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia Plantonista de Itabaiana.