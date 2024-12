Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 27, no município de Ilha das Flores, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Durante a ação, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça local, após representação da Autoridade Policial.

Diversos celulares foram apreendidos e direcionados para perícia, onde passarão por análise para a remoção de dados telemáticos que possam contribuir com as investigações.

A operação contou com a participação de policiais das delegacias de Ilha das Flores, Brejo Grande, Pacatuba, Japoatã, Neópolis e Santana do São Francisco, além de militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Neópolis.

As autoridades reforçam que as investigações seguem em andamento e pedem à população que colabore com informações por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo e o anonimato do denunciante são garantidos.