Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem em flagrante por dano ao patrimônio público. Ele destruiu vidros da cabine de venda de passagens no Terminal DIA, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os operadores do Ciosp identificaram a chegada de um homem. Ele desce da bicicleta e a utiliza para quebrar os vidros de uma das cabines do terminal de ônibus coletivo, durante a madrugada, quando o local não estava em funcionamento.

Diante do dano ao patrimônio público, a equipe da Polícia Militar mais próxima ao local do fato foi acionada. O homem já não mais se encontrava no terminal, porém foi encontrado ainda nas imediações do local. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.||