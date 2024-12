O Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), prendeu um homem condenado pela prática de estupro de vulnerável contra duas enteadas. A detenção aconteceu na manhã desta terça-feira, 17, em Aracaju.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Josefa Valéria, a investigação teve início após denúncia anônima.“As crianças foram ouvidas na unidade policial e confirmaram a denúncia, então o inquérito policial foi iniciado”, informou.

Na Deacav, as vítimas relataram, com detalhes, os abusos sexuais e tentativas de abuso praticados pelo padrasto, que chegou a oferecer dinheiro para que elas não contassem a ninguém sobre o que estavam sofrendo.

O réu foi condenado a 12 anos de prisão e, com o cumprimento do mandado de prisão definitiva, será encaminhado à audiência de custódia, onde serão definidos os demais trâmites. O caso está à disposição do Poder Judiciário.