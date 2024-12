A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) , prendeu na tarde dessa quarta-feira, 18, uma mulher de 23 anos em flagrante por tráfico de drogas, no Bairro Santa Maria, em Aracaju. A operação culminou na apreensão de aproximadamente 7kg de substância análoga à maconha, além de balança de precisão e outros materiais usados ​​na prática criminosa.

As investigações apontaram que a suspeita armazenava entorpecentes no local. Após levantamentos, os agentes realizaram uma abordagem e localizaram os itens ilícitos. A mulher possui um histórico extenso de envolvimento com o tráfico de drogas e, no momento da prisão, cumpria pena em liberdade.

A investigada e o material apreendido foram encaminhados ao DENARC, onde foi instaurado o procedimento investigativo para aprofundar o caso.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da sociedade no combate ao crime. Informações sobre práticas criminosas podem ser repassadas, de forma sigilosa, pelo Disque-Denúncia 181.